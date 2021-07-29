Ветераны НБА готовы подписаться с «Лейкерс» за минималку, чтобы выиграть титул с Леброном

Известный инсайдер издания Bleacher Report Джейк Фишер сообщил, что у «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем межсезонье не возникнет сложностей с комплектованием состава опытными игроками. По его сведениям, они готовы выступать за команду на минимальных контрактах, чтобы побороться за победу в чемпионате вместе с лидером коллектива Леброном Джеймсом.



«Сейчас часто можно услышать, что к «Лейкерс» готова присоединиться масса ветеранов НБА, готовых подписать контракт с клубом за минималку и побороться вместе с Леброном за титул в чемпионате», – сказал Фишер в подкасте Laker Central Podcast.

В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» завоевали чемпионский титул, однако в этом сезоне клуб вылетел в первом раунде плей-офф. Леброн во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.