Суперзвезда сборной США по баскетболу высказалась о случившемся с Симоной Байлз на ОИ

Олимпийская чемпионка в составе сборной США Бриттни Гринер высказалась о решении американской гимнастки Симоны Байлз сняться с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио из-за психологических проблем.



«Я так хорошо её понимаю: когда я была моложе, у меня самой порой бывали тяжёлые депрессии и возникали всякие суицидальные мысли. Я чувствовала, что причиняю вред команде и ощущала, как буквально уничтожаю себя изнутри. Когда форма далека от идеала, случаются травмы, так как нет полной концентрации.



Сейчас я ощущаю сильную связь с Байлз. Признаться, не ожидала такого. Многие смотрят на нас и думают, будто у нас всё идеально. Но это не так. Мы такие же люди, и каждая из нас через многое прошла, чтобы оказаться там, где сейчас. Чувство уверенности здесь, на Олимпиаде, порой может оставить любого. Давление на Играх сильно увеличивается. И мы, спортсмены, как никто другой, знаем это», — приводит слова Гринер ABC News.

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