«Финикс» выменял одного из лучших снайперов «Бруклина»

«Бруклин Нетс» обменял защитника Лэндри Шэмета в «Финикс Санз» на разыгрывающего Джевона Картера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Инициатива обмена исходила от главного тренера «Финикса» Монти Уильямса. Ему нравилась игра Шэмета ещё с тех времен, когда оба пересекались в «Филадельфии Сиксерс». Средние показатели Шэмета в прошлом сезоне НБА составили 9,3 очка, 1,8 подбора и 1,6 передачи при 39% точности из-за дуги.
«Нетс» приобрели Шэмета в прошлое межсезонье у «Лос-Анджелес Клипперс». «Бруклин» планировал обменять Лэндри в это межсезонье. В приобретении защитника были заинтересованы несколько клубов лиги. Главными претендентами на игрока назывались «Лос-Анджелес Лейкерс», «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Нтю-Орлеан Пеликанс».
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