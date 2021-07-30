«Миннесота» обменяла Рики Рубио
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«Миннесота Тимбервулвз» обменяла разыгрывающего Рики Рубио в «Кливленд Кавальерс» на форварда Торина Принса и пик второго раунда драфта 2022 года, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
16 ноября 2020 года Рубио был отправлен в клуб «Оклахома-Сити Тандер» в результате обмена из «Финикс Санз» с участием Криса Пола. Через 4 дня он и драфт права на Джейдена Макдэниэлса были обменяны в «Тимбервулвз» на Джеймса Джонсона, права на Алексея Покушевски (17-й пик) и пик во втором раунде драфта 2024 года.
В прошлом сезоне Рубио не смог помочь «Тимбервулвз» выйти в плей-офф НБА. Клуб остался разочарован его игрой и решил обменять. В данный момент разыгрывающий выступает в составе сборной Испании на Олимпиаде в Токио.
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