Брэдли Бил прояснил позицию по выступлению за «Вашингтон» после ухода Расселла Уэстбрука
Поделиться
Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил предпочитает остаться в клубе и не просит обменять его вслед за разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, который перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Bleacher Report.
Бил является одним из самых преданных звёздных баскетболистов современной НБА. Атакующий защитник продолжает играть за «Вашингтон», несмотря на перестройку в организации и посредственные результаты в последние годы.
«Вашингтон» планирует сделать упор на усиление глубины состава после ухода Уэстбрука. Обмен Расселла позволит «Уизардс» расчистить платёжную ведомость и претендовать на сильных свободных агентов в 2022 году. В этом же году у Била будет возможность выйти из контракта, отклонив опцию игрока.
Комментарии
- 30 июля 2021
-
08:46
-
08:06
-
08:01
-
07:51
-
07:45
-
07:39
-
01:45
-
01:06
-
00:53
-
00:25
- 29 июля 2021
-
23:40
-
22:35
-
22:24
-
22:13
-
21:13
-
20:57
-
20:37
-
19:28
-
19:26
-
19:15
-
18:18
-
17:27
-
16:52
-
15:55
-
14:45
-
13:43
-
12:57
-
11:48
-
11:45
-
10:35
-
09:26
-
08:11
-
01:42
-
00:46
- 28 июля 2021
-
23:35
Партнерский контент