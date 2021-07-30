Брэдли Бил прояснил позицию по выступлению за «Вашингтон» после ухода Расселла Уэстбрука

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил предпочитает остаться в клубе и не просит обменять его вслед за разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, который перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Bleacher Report.



Бил является одним из самых преданных звёздных баскетболистов современной НБА. Атакующий защитник продолжает играть за «Вашингтон», несмотря на перестройку в организации и посредственные результаты в последние годы.



«Вашингтон» планирует сделать упор на усиление глубины состава после ухода Уэстбрука. Обмен Расселла позволит «Уизардс» расчистить платёжную ведомость и претендовать на сильных свободных агентов в 2022 году. В этом же году у Била будет возможность выйти из контракта, отклонив опцию игрока.