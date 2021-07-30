Леброн Джеймс отреагировал на переход Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджеелс Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о переходе в команду разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука.



Джеймс опубликовал на своей странице в «Инстаграме» обработанную фотографию нового «Большого трио» калифорнийского клуба. Помимо самого Леброна, на изображении присутствуют Энтони Дэвис и Уэстбрук в форме «Лейкерс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» отдали за Уэстбрука Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021. Контракт Расселла действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 миллиона долларов. 9-кратный участник Матча звёзд и MVP НБА 2017 года Уэстбрук является уроженцем Лос-Анджелеса и хотел продолжить карьеру в родном городе.