Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс отреагировал на переход Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Леброн Джеймс отреагировал на переход Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»
Комментарии

Форвард «Лос-Анджеелс Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о переходе в команду разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука.

Джеймс опубликовал на своей странице в «Инстаграме» обработанную фотографию нового «Большого трио» калифорнийского клуба. Помимо самого Леброна, на изображении присутствуют Энтони Дэвис и Уэстбрук в форме «Лейкерс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» отдали за Уэстбрука Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021. Контракт Расселла действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 миллиона долларов. 9-кратный участник Матча звёзд и MVP НБА 2017 года Уэстбрук является уроженцем Лос-Анджелеса и хотел продолжить карьеру в родном городе.

Новость по теме
Брэдли Бил прояснил позицию по выступлению за «Вашингтон» после ухода Расселла Уэстбрука
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021