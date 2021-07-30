Мэджик Джонсон высказался о громком обмене Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Легенда НБА и «Лос-Андджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал приобретение калифорнийским клубом разыгрывающего Расселла Уэстбрука из «Вашингтон Уизардс».
«Блокбастер-трейд, благодаря которому Уэстбрук стал игроком «Лейкерс», очень интересен и точно сделает команду претендентом на титул в следующем сезоне! Уэстбрук присоединится к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису, у «Лейкерс» будет собственное «Большое трио». Теперь нам нужно несколько снайперов, тогда нас трудно будет обыграть. Расселл Уэстбрук — самый взрывной игрок современной НБА, «Стэйплс-центр» в следующем сезоне будет в огне!» — написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».
«Лейкерс» за Уэстбрука отдали «Вашингтону» игроков Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Монтрезла Харрелла, а также 22-й пик драфта-2021.
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