Расселл Уэстбрук прокомментировал трансфер из «Вашингтона» в «Лейкерс»

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук прокомментировал переход из «Вашингтон Уизардс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее стало известно, что звёздный игрок покинул столичную команду. Сообщалось, что «Вашингтон» обменял Уэстбрука на форварда Кайла Кузму, центрового Монтрезла Харрела, защитника Кентавиуса Колдуэлла-Поупа и право выбора в первом раунде драфта.

«Вашингтон», спасибо! С первого дня вы тепло приняли меня и мою семью. Благодарю всех тренеров, партнёров по команде и фанатов за оказанное доверие. Я благодарен за то, что вы рискнули и поддержали меня на каждом этапе пути», — написал Уэстбрук в своём «инстаграме».

Уэстбрук выступал за «Вашингтон» с 2020 года. Ранее разыгрывающий также защищал цвета «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». В 2017 году он был признан самым ценным игроком НБА.