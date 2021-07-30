Кармело Энтони и Демар Дерозан — новые кандидаты на переход в «Лейкерс» после Уэстбрука

«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжают искать варианты усиления состава перед новым сезоном, утверждает инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус. По данным источника, разыгрывающий Рассел Уэстбрук, перебравшийся в «Лейкерс» из «Вашингтон Уизардс», будет не единственным новичком команды.

«Если Демар Дерозан решит вернуться домой в Лос-Анджелес и согласится снизить финансовые аппетиты при подписании контракта, вероятно, «Лейкерс» будут ему рады, несмотря на проблемы с дальним броском. С Дерозаном пока всё довольно сложно, но есть вариант, при котором Кармело Энтони станет скорером «Лейкерс» со «скамейки», — написал в своём «твиттере» Пинкус.

В межсезонье Энтони станет свободным агентом. 37-летний баскетболист находится в хорошим отношениях с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.