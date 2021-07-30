Эксперт: Леброн пожалеет. Обмен Уэстбрука обернётся катастрофой

Известный телеведущий и эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал переход разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее стало известно, что Уэстбрук перейдёт в команду из Калифорнии из «Вашингтон Уизардс». В «Лейкерс» Уэстбрук объединится с лидером команды Леброном Джеймсом.

«Леброну хорошо известно, что лучший игрок мира Кевин Дюрант решил, что так и не сможет выиграть чемпионат с Уэстбруком в качестве человека, принимающего важнейшие решения на площадке. И сейчас Леброн хочет сказать всем: «Посмотрите на то, как я выигрываю с Расселлом.

Он пожалеет, что позволил Уэстбруку стать разыгрывающим своей команды. Уэстбрук слишком тянет одеяло на себя», — сказал Бэйлесс в видео, опубликованном в его «твиттере».

Также Бэйлесс сказал, что обмен обернётся для «Лейкерс» «катастрофой».