Медалистка ОИ Ольга Фролкина рассказала об отношении иностранцев к россиянам в Токио

Игрок женской сборной России по баскетболу 3х3 Евгения Фролкина заявила, что на Олимпийских играх в Токио не сталкивалась с негативом со стороны иностранцев по отношению к россиянам.

В четверг баскетболистка вместе с другими членами сборной вернулась из столицы Японии в Москву. В аэропорту Шереметьево их ждали несколько десятков болельщиков, которые включали гимн России и кричали слова поддержки в адрес спортсменов. Женская и мужская сборные России завоевали серебряные медали дебютного в истории Олимпийских игр турнира по баскетболу 3х3.

«Нам столько поддержки шло из России, что мы даже не ощутили этого выступления без флага и гимна. Это, конечно, обидно — выступать без символики, но поддержка, приходящая из России, все перекрывала. Не сказала бы, что со стороны иностранцев было какое-то пренебрежение по отношению к нам. Думаю, что в нашем спорте нет политики. Иностранцы подходили к нам только с позитивом: «Russia», — с улыбкой говорили они. Таких провокаций, какие произошли с Медведевым, у нас не было совсем, только добро.

Никто об этом не говорил. Я не думала, что столько людей придёт нас встречать. Это точно был один из самых запоминающихся дней в жизни. Впервые наш вид спорта в программе Игр, финал состоялся в наш день рождения — мне кажется, мы этого никогда не забудем. Думаю, что наш вид спорта уже приобрёл большую популярность. Думаю, через два-три года вся Россия будет знать о баскетболе 3х3. Это действительно классный вид спорта. Я также люблю 5х5, но 3х3 — это совсем другие эмоции при совсем иных скоростях», — приводит слова Фролкиной «Р-Спорт».

В Токио россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна звучит первый концерт Чайковского. В среду российский теннисист Даниил Медведев после победы в матче третьего круга услышал от чилийского журналиста, что все российские спортсмены «читеры». Российский пловец Евгений Рылов в столице Японии победил на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финала на дистанции 200 метров американский пловец Райан Мерфи заявил, что он осознавал, что будет соревноваться в заплыве, который, возможно, был «нечистым».