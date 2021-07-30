Кевин Дюрант высказался о Греге Поповиче в сборной США
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Форвард сборной США Кевин Дюрант поделился мнением о тренере национальной команды Греге Поповиче.
«Поп хорош. Он постоянно бросает нам вызов, это касается как ментального аспекта, так и игрового IQ. Также ему нет равных с точки зрения физики, у него очень тяжёлые тренировки.
А ещё Попович много шутит. Если вы обладаете остроумием, то сможете выжить рядом с ним. К тому же, приятно работать с людьми из его команды, Чип Ингелленд, Стив Керр. Они все вместе работают на протяжении десятилетий», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
Сборная США на Олимпийских играх в Токио (Япония) провела два матча. Сперва американцы сенсационно уступили французам (76:83), а затем разгромили команду Ирана (120:66).
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