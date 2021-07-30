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Появились новые подробности по переходу Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Появились новые подробности по переходу Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»
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Среди руководителей «Лос-Анджелес Лейкерс» были серьёзные разногласия по поводу того, должен ли клуб отдавать основные активы за звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер CBS Sports Билл Рейтер. В итоге в клубе приняли решение провести обмен.

Кроме того, как сообщает Los Angeles Times, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис обсуждали с Уэстбруком совместное выступление за две недели до драфта НБА. Разыгрывающий заявил, что готов стать игроком «Лейкерс» ради возможности побеждать и вернуться в родной Лос-Анджелес.

Ранее стало известно, что «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.

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