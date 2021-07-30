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Стало известно, почему порвавшему кроссовки игроку сборной России никто не дал свою обувь

Стало известно, почему порвавшему кроссовки игроку сборной России никто не дал свою обувь
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Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Кирилл Писклов объяснил, почему порвавшему кроссовки Илье Карпенкову никто не дал свою обувь.

«Вот из-за этого кроссовка мы неловко себя чувствовали, переживали, как Илья будет без подошвы бегать. В общем, нелепая ситуация, такого в баскетболе я не припомню. Просто порвался кроссовок, игрок не мог дальше играть и примотал кроссовок к ноге бинтом, чтобы обувь не слетела.

Почему никто не дал свою обувь? Такой размер мало у кого есть. У него 50-й размер ноги. Где еще такие взять? Мне кажется, из-за этого момента с кроссовками мы как-то посыпались. Наверное, мысли не о том были.

Какая команда была самой сильной? Сербия, конечно. Мы проиграли им в группе 21:10 и потом в полуфинале дали бой 21:10 — выиграли. Я считаю, они самые сильные. И мы победили за счет настроя: верили друг в друга, отдавались на полную катушку», — приводит слова Писклова «Комсомольская правда — Новосибирск».

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