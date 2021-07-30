Стало известно, почему порвавшему кроссовки игроку сборной России никто не дал свою обувь

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Кирилл Писклов объяснил, почему порвавшему кроссовки Илье Карпенкову никто не дал свою обувь.



«Вот из-за этого кроссовка мы неловко себя чувствовали, переживали, как Илья будет без подошвы бегать. В общем, нелепая ситуация, такого в баскетболе я не припомню. Просто порвался кроссовок, игрок не мог дальше играть и примотал кроссовок к ноге бинтом, чтобы обувь не слетела.



Почему никто не дал свою обувь? Такой размер мало у кого есть. У него 50-й размер ноги. Где еще такие взять? Мне кажется, из-за этого момента с кроссовками мы как-то посыпались. Наверное, мысли не о том были.



Какая команда была самой сильной? Сербия, конечно. Мы проиграли им в группе 21:10 и потом в полуфинале дали бой 21:10 — выиграли. Я считаю, они самые сильные. И мы победили за счет настроя: верили друг в друга, отдавались на полную катушку», — приводит слова Писклова «Комсомольская правда — Новосибирск».