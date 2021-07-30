Леброн Джеймс обсуждал объединение в «Лейкерс» с многократным участником Матча звёзд НБА

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан обсуждал с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом возможное объединение в составе «озёрников», сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.



Разговор состоялся до того, как «Лейкерс» выменяли у «Вашингтона» Расселла Уэстбрука. После этого перехода трансфер Дерозана в состав «Лейкерс» стал невозможен.



Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021. Контракт Расселла действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 миллиона долларов.