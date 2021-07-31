«Бостон» обменял Тристана Томпсона

«Бостон Селтикс» обменял центрового Тристана Томпсона в трёхсторонней сделке с «Атлантой Хоукс» и «Сакраменто Кингз», сообщает иснайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

«Кингз» получили Томпсона и отправили в «Хоукс» защитника Делона Райта. «Бостон» в результате сделки получил от «Атланты» разыгрывающего Криса Данна, центрового Бруно Фернандо и пик второго раунда драфта НБА 2023 года. Обмен Томпсона позволил «Бостону» опуститься на $ 3 млн ниже отметки налога на роскошь.



Томпсон перешёл в «Селтикс» из «Кливленд Кавальерс» в прошлое межсезонье и провел за команду 54 матча, набирая в среднем 7,6 очка и 8,1 подбора. Райт стал игроком «Сакраменто» по ходу прошлого сезона. Средние показатели баскетболиста в 27 матчах составили 10 очков, 3,6 передачи и 3,9 подбора.