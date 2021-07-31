«Даллас» расчистил платёжку для подписания звезды, сбросив игрока стартового состава

«Даллас» обменял атакующего защитника Джоша Ричардсона в «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Ричардсон активировал опцию игрока на 11,6 миллиона долларов, чтобы сделка сработала. Для оформления перехода «Бостон» воспользуется остатком торгового исключения, которое клуб получил в прошлом году после сайн-н-трейд сделки с участием форварда Гордона Хэйворда. «Даллас» может освободить до 34 миллионов долларов в платежной ведомости для подписания звезды на рынке свободных агентов, если откажется от переподписания Тима Хардуэя-младшего .



Ричардсон стал игроком «Далласа» в ноябре 2020 года после обмена из «Филадельфии». В прошлом сезоне Джош вышел на площадку в 59 матчах (56 в старте) регулярного чемпионата, набирая в среднем 12,1 очка, 3,3 подбора, 2,6 передачи и 1 перехват.