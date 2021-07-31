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Сборная Италии по баскетболу обыграла Нигерию и вышла в плей-офф Олимпиады

Сборная Италии по баскетболу обыграла Нигерию и вышла в плей-офф Олимпиады
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Сборная Италии обыграла национальную команду Нигерии в матче третьего тура группового этапа на Олимпиаде в Токио — 80:71 (29:17, 11:22, 16:24, 24:8) и вышла в плей-офф турнира. Сборная Нигерии располагается на последнем, четвёртом месте. Команды выступают в группе B.

Самым результативным в составе победителей стал Николо Мелли, набравший 15 очков. Среди нигерийских игроков чаще всего кольцо соперников поражал Чимези Мету. На его счету 22 очка и 10 подборов.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год. Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

Олимпийские игры (м). Группа B. 3-й тур
31 июля 2021, суббота. 07:40 МСК
Италия
Окончен
80 : 71
Нигерия
Италия: Мелли - 15, Манньон - 14, Полонара - 13, Фонтеккио - 12, Тонут - 10, Риччи - 6, Пайола - 4, Галлинари - 3, Тесситори - 3, Витали, Мораскини, Списсу
Нигерия: Мету - 22, Nwora - 20, Окафор - 14, Achiuwa - 5, Vincent - 3, Они - 3, Окоги - 2, Окпала - 2, Udoh, Агада, Нваму, Эмегано
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