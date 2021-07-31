Сборная Италии по баскетболу обыграла Нигерию и вышла в плей-офф Олимпиады

Сборная Италии обыграла национальную команду Нигерии в матче третьего тура группового этапа на Олимпиаде в Токио — 80:71 (29:17, 11:22, 16:24, 24:8) и вышла в плей-офф турнира. Сборная Нигерии располагается на последнем, четвёртом месте. Команды выступают в группе B.
Самым результативным в составе победителей стал Николо Мелли, набравший 15 очков. Среди нигерийских игроков чаще всего кольцо соперников поражал Чимези Мету. На его счету 22 очка и 10 подборов.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год. Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.
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