УНИКС объявил о подписании Марио Хезоньи

УНИКС на официальном сайте объявил о подписании контракта по схеме «1+1» с хорватским форвардом Марио Хезоньей.

В 2015 Хезонья был выбран на драфте НБА «Орландо Мэджиком» в 1-м раунде под 5-м номером. В феврале 2021 игрок подписал контракт с греческим «Панатинаикосом». Статистика игрока в Евролиге следующая: 14,4 очков; 2,5 подборов; 1,3 передач; 1,6 перехватов; рейтинг эффективности – 12,8. В Чемпионате Греции Хезонья набирал в среднем 10,7 очков; 3,3 подборов; 0,7 перехватов; 1,7 передач.

УНИКС в предстоящем сезоне выступит в Евролиге благодаря попаданию в финал Еврокубка-2020/21. Ранее сообщалось, что новый клуб Хезоньи должен заплатить 400 тысяч евро «Барселоне», за которую хорват играл до перехода в НБА.