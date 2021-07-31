УНИКС объявил о подписании Марио Хезоньи
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УНИКС на официальном сайте объявил о подписании контракта по схеме «1+1» с хорватским форвардом Марио Хезоньей.
В 2015 Хезонья был выбран на драфте НБА «Орландо Мэджиком» в 1-м раунде под 5-м номером. В феврале 2021 игрок подписал контракт с греческим «Панатинаикосом». Статистика игрока в Евролиге следующая: 14,4 очков; 2,5 подборов; 1,3 передач; 1,6 перехватов; рейтинг эффективности – 12,8. В Чемпионате Греции Хезонья набирал в среднем 10,7 очков; 3,3 подборов; 0,7 перехватов; 1,7 передач.
УНИКС в предстоящем сезоне выступит в Евролиге благодаря попаданию в финал Еврокубка-2020/21. Ранее сообщалось, что новый клуб Хезоньи должен заплатить 400 тысяч евро «Барселоне», за которую хорват играл до перехода в НБА.
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