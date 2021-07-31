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Дэмьен Лиллард высказался после снятия Симоны Байлз с соревнований на Олимпиаде в Токио

Дэмьен Лиллард высказался после снятия Симоны Байлз с соревнований на Олимпиаде в Токио
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» и сборной США по баскетболу Дэмьен Лиллард высказался о ситуации с американской гимнасткой Симоной Байлз, которая снялась с финалов соревнований Олимпиады в Токио в опорном прыжке и брусьях. Ранее Байлp отказалась от участия в командном и индивидуальном многоборьях из-за психологических проблем.

«Я определённо могу понять, что чувствуют спортсмены, говорящие о проблемах психического здоровья. Когда люди объясняют, как им приходится справляться с депрессией, как она протекает, какие сложности они испытывают из-за всех этих расстройств, то иногда я думаю: «А ведь у меня тоже были подобные моменты». Я оглядываюсь назад, вспоминаю события моей профессиональной карьеры и осознаю, что испытывал подобное», – приводит слова Лилларда The Sports Rush.

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