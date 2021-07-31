Эксперт назвал проблему, которую приобрели «Лейкерс» с обменом Рассела Уэстбрука

Журналист Йован Буха отреагировал на обмен, который совершили «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». «Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



«Самой главной целью, которую поставили в «Лейкерс» в нынешнем межсезонье, стало исправление ситуации с трёхочковыми бросками. Стратегия защиты, которую избрал «Финикс» в первом раунде, заключалась, по сути, в том, чтобы сдерживать Леброна и Дэвиса и игнорировать тех, кто бросает, не так здорово. В какой-то степени это работало. И вместо того, чтобы исправить это, «Лейкерс» выбрали не только худшего игрока периметра, но и, быть может, худшего стрелка с линии трёхочковых в истории НБА. Кроме того, у Уэстбрука просели показатели по штрафным броскам», — приводит слова Йована Fadeaway World со ссылкой на The Athletic.

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