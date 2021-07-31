Сборная Австралии по баскетболу победила Германию и вышла в плей-офф ОИ в Токио

Сборная Австралии обыграла национальную команду Германии в матче третьего тура группового этапа на Олимпийских играх в Токио — 89:76 (18:22, 26:18, 22:19, 23:17) и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Сборная Германии заняла третье место. Команды выступают в группе B.
Первая четверть осталась за немецкими баскетболистами — 18:22. Однако три оставшиеся десятиминутки проходили под диктовку австралийцев, которые довольно быстро вышли вперёд и уже не подпускали соперников.
Самым результативным в составе австралийцев стал Патрик Миллз, набравший 24 очка. В составе немцев больше всех на счету Андреаса Обста — 17 очков.
Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.
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