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Сборная Австралии по баскетболу победила Германию и вышла в плей-офф ОИ в Токио

Сборная Австралии по баскетболу победила Германию и вышла в плей-офф ОИ в Токио
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Сборная Австралии обыграла национальную команду Германии в матче третьего тура группового этапа на Олимпийских играх в Токио — 89:76 (18:22, 26:18, 22:19, 23:17) и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Сборная Германии заняла третье место. Команды выступают в группе B.

Первая четверть осталась за немецкими баскетболистами — 18:22. Однако три оставшиеся десятиминутки проходили под диктовку австралийцев, которые довольно быстро вышли вперёд и уже не подпускали соперников.

Самым результативным в составе австралийцев стал Патрик Миллз, набравший 24 очка. В составе немцев больше всех на счету Андреаса Обста — 17 очков.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

Олимпийские игры (м). Группа B. 3-й тур
31 июля 2021, суббота. 11:20 МСК
Австралия
Окончен
89 : 76
Германия
Австралия: Миллз - 24, Ландейл - 18, Кэй - 16, Экзам - 8, Инглс - 6, Sobey - 4, Рит - 4, Тибулл - 4, Goulding - 3, Деллаведова - 2, Green, Бэйнс
Германия: Обст - 17, Гиффей - 11, Тиман - 11, Сайбу - 7, Фойгтман - 7, Бартель - 6, Вагнер - 6, Ло - 6, Бонга - 5, Бенцинг, Ванк, Вимберг
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