Сборная Австралии по баскетболу победила Германию и вышла в плей-офф ОИ в Токио

Сборная Австралии обыграла национальную команду Германии в матче третьего тура группового этапа на Олимпийских играх в Токио — 89:76 (18:22, 26:18, 22:19, 23:17) и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Сборная Германии заняла третье место. Команды выступают в группе B.



Первая четверть осталась за немецкими баскетболистами — 18:22. Однако три оставшиеся десятиминутки проходили под диктовку австралийцев, которые довольно быстро вышли вперёд и уже не подпускали соперников.

Самым результативным в составе австралийцев стал Патрик Миллз, набравший 24 очка. В составе немцев больше всех на счету Андреаса Обста — 17 очков.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.