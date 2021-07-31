Янис Тимма определился с клубом НБА, за который выступит в Летней лиге

Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма примет участие в Летней лиге НБА, как и сообщалось ранее. Игрок рассчитывает подписать контракт с одной из команд лиги. По сведениям журналиста Алекса Кеннеди, ссылающегося на basketballnews.com, Тима выступит за «Орландо Мэджик».
Тимма был выбран ««Мемфис Гриззлис» на драфте 2013 года под общим 60-м номером. Спустя два года «Мемфис» передал права на игрока «Орландо Мэджик».
Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021. Женой 29-летнего латвийского баскетболиста является популярная певица Анна Седокова. Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь.
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