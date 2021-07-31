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«Фенербахче» назначил нового главного тренера

«Фенербахче» назначил нового главного тренера
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Сербский специалист Саша Джорджевич стал главным тренером «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба турецкой команды.

С 2019 года Джорджевич руководил итальянским «Виртусом». В минувшем сезоне серб впервые за 20 лет привёл клуб к победе в чемпионате Италии, однако не дошёл до финала Еврокубка и не сумел завоевать путёвку в Евролигу. В середине июня стало известно, что стороны приняли решение не продлевать соглашение друг с другом.

Как об игроке о Джорджевиче комплиментарно высказывался известный комментатор Владимир Гомельский.

«Джорджевич в прошлом был игроком суперуровня. Он требователен и довольно строг. Его управление командой во время игры основано на интуиции игрока. Мне нравятся многие его решения по ходу матча, но каков он в тренировочном процессе – я не знаю», — писал Гомельский на своём сайте.

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