«Фенербахче» назначил нового главного тренера

Сербский специалист Саша Джорджевич стал главным тренером «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба турецкой команды.

С 2019 года Джорджевич руководил итальянским «Виртусом». В минувшем сезоне серб впервые за 20 лет привёл клуб к победе в чемпионате Италии, однако не дошёл до финала Еврокубка и не сумел завоевать путёвку в Евролигу. В середине июня стало известно, что стороны приняли решение не продлевать соглашение друг с другом.

Как об игроке о Джорджевиче комплиментарно высказывался известный комментатор Владимир Гомельский.



«Джорджевич в прошлом был игроком суперуровня. Он требователен и довольно строг. Его управление командой во время игры основано на интуиции игрока. Мне нравятся многие его решения по ходу матча, но каков он в тренировочном процессе – я не знаю», — писал Гомельский на своём сайте.