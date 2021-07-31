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Сборная США по баскетболу разгромила Чехию с разницей +35 на Олимпиаде в Токио

Сборная США по баскетболу разгромила Чехию с разницей +35 на Олимпиаде в Токио
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Сборная США обыграла национальную команду Чехии в матче третьего тура группового этапа на Олимпийских играх в Токио — 119:84 (18:25, 29:18, 35:17, 37:24) и, таким образом, гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Сборная Чехии заняла третье место. Команды выступают в группе А.

Первая четверть осталась за баскетболистами национальной команды Чехии, выигравшими её со счётом 25:18. Однако на большой перерыв команды уходили при счёте 47:43 уже в пользу американцев. В третьей десятиминутке сборная США лишь укрепила преимущество, разгромив чехов по её итогам с двукратной разницей — 35:17. Заключительный отрезок встречи также прошёл с превосходством американцев — 37:24.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, на счету которого 27 очков. Кевин Дюрант набрал 24 очка. В составе чехов чаще всего кольцо соперников поражал Блэйк Шильб — (17).

Олимпийские игры (м). Группа A. 3-й тур
31 июля 2021, суббота. 15:00 МСК
США
Окончен
119 : 84
Чехия
США: Тейтум - 27, Дюрант - 23, Лавин - 13, Холидэй - 11, Макги - 10, Грин - 8, Лиллард - 8, Миддлтон - 8, Адебайо - 6, Букер - 5, Грант, Джонсон
Чехия: Шильб - 17, Балвин - 15, Веселы - 13, Саторански - 12, Йелинек - 7, Пализа - 7, Ауда - 6, Сегнал - 5, Богачик - 2, Выорал, Петерка, Ширжина
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