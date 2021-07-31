Сборная США по баскетболу разгромила Чехию с разницей +35 на Олимпиаде в Токио

Сборная США обыграла национальную команду Чехии в матче третьего тура группового этапа на Олимпийских играх в Токио — 119:84 (18:25, 29:18, 35:17, 37:24) и, таким образом, гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Сборная Чехии заняла третье место. Команды выступают в группе А.



Первая четверть осталась за баскетболистами национальной команды Чехии, выигравшими её со счётом 25:18. Однако на большой перерыв команды уходили при счёте 47:43 уже в пользу американцев. В третьей десятиминутке сборная США лишь укрепила преимущество, разгромив чехов по её итогам с двукратной разницей — 35:17. Заключительный отрезок встречи также прошёл с превосходством американцев — 37:24.



Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, на счету которого 27 очков. Кевин Дюрант набрал 24 очка. В составе чехов чаще всего кольцо соперников поражал Блэйк Шильб — (17).

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