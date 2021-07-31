Лонзо Болл получит контракт более чем на $ 80 млн

«Чикаго Буллз» заинтересованы в подписании контракта с разыгрывающим «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Боллом, сообщает Bleacher Report. По информации источника, стороны готовы заключить четырёхлетнее соглашение на сумму свыше $ 80 млн.
Болл этим летом станет ограниченно свободным агентом, в связи с чем «Нью-Орлеан» получит право повторить любое предложение, которое поступит от «Чикаго».
Ранее сообщалось, что Лонзо Болл входит в список трансферных целей «Лос-Анджелес Лейкерс», однако после подписания звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука эта информация перестала быть актуальной.
Болл был выбрал «Лейкерс» на драфте НБА 2017 года под вторым номером. В минувшем сезоне в составе «Пеликанс» баскетболист набирал 14,6 очка, 5,7 передачи и 4,8 подбора в среднем за игру.
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