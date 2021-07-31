Определены 7 из 8 участников плей-офф и посевы сборных по баскетболу на Олимпиаде в Токио

После субботних матчей на баскетбольном турнире среди мужских сборных на Олимпиаде в Токио стали известны семь из восьми участников четвертьфинала.
Сеяные команды: Франция, Австралия, победитель матча Испания — Словения, США (лучшая среди команд, занявших второе место в группе)
Несеяные команды: Италия, проигравший в матче Испания — Словения, Германия, победитель матча Аргентина — Япония
Сборная Чехии не сможет стать последней несеяной командой, несмотря на одинаковый баланс 1-2 с Германией и Аргентиной / Японией. Разница забитых и пропущенных мячей "-49" у чехов является худшей среди команд, занявших третье место.
В воскресенье, 1 августа, состоятся две последние игры группового этапа: Испания – Словения и Аргентина – Япония. По их итогам станут известны все пары плей-офф.
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