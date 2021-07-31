Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определены 7 из 8 участников плей-офф и посевы сборных по баскетболу на Олимпиаде в Токио

Определены 7 из 8 участников плей-офф и посевы сборных по баскетболу на Олимпиаде в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

После субботних матчей на баскетбольном турнире среди мужских сборных на Олимпиаде в Токио стали известны семь из восьми участников четвертьфинала.

Сеяные команды: Франция, Австралия, победитель матча Испания — Словения, США (лучшая среди команд, занявших второе место в группе)

Несеяные команды: Италия, проигравший в матче Испания — Словения, Германия, победитель матча Аргентина — Япония

Сборная Чехии не сможет стать последней несеяной командой, несмотря на одинаковый баланс 1-2 с Германией и Аргентиной / Японией. Разница забитых и пропущенных мячей "-49" у чехов является худшей среди команд, занявших третье место.

В воскресенье, 1 августа, состоятся две последние игры группового этапа: Испания – Словения и Аргентина – Япония. По их итогам станут известны все пары плей-офф.

США должно быть стыдно. Их «команда мечты» рискует выдать худший результат в истории на ОИ США должно быть стыдно. Их «команда мечты» рискует выдать худший результат в истории на ОИ
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021