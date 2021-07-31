Стало известно, почему Расселл Уэстбрук решил уйти из «Вашингтона»

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Расселл Уэстбрук приинял решение покинуть «Вашингтон Уизардс» из-за смены главного тренера.



«Одной из основных причин, по которой Уэстбрук перешёл в «Вашингтон», было присутствие в команде Скотта Брукса, с которым он работал в «Оклахоме» с 2008 по 2015 годы. Но «Уизардс» не смогли удержать Брукса, когда его контракт истёк, несмотря на рекомендации Уэстбрука.



Уэстбрук хотел видеть более авторитетного тренера на этом месте. «Уизардс» выбрали бывшего ассистента «Денвера» Уэса Анселда, который имел 16 лет опыта работы в качестве ассистента и восемь лет в качестве скаута», — написал Шэмс Чарания в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука на пике второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021. Контракт Расселла действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 миллиона долларов.