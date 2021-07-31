Кевин Дюрант назвал игрока, который превзойдёт установленный им рекорд на ОИ в Токио

Форвард сборной США Кевин Дюрант считает, что следующим, кто обойдёт его по количеству очков, набранных за национальную команду, станет Джейсон Тейтум.



«Парень, который сейчас рядом со мной, будет следующим», — цитирует слова Дюранта в своём «твиттере» журналист The Boston Herald Марк Мерфи.



Напомним, Кевин Дюрант стал лучшим бомбардиром олимпийской сборной своей страны, превзойдя достижение Кармело Энтони. Кармело, четыре раза принимавший участие в Играх (2004, 2008, 2012, 2016), набрал 336 очков. На счету Дюранта перед началом турнира в Токио было 311 очков. По 10 очков он набирал в матчах со сборными Франции и Ирана. В матче с национальной командой Чехии (119:84) он набрал 23 балла. Таким образом, в общей сложности он набрал 354 очка, играя за сборную США.

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