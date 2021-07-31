«Локомотив-Кубань» подписал однолетний контракт с Иваном Пауничем

Сербский защитник Иван Паунич подписал новый контракт с краснодарским «локомотивом-Кубань», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Паунич выступал в составе «локомотива-Кубань», однако он принял участие всего в двух матчах, набрав пять очков и совершив три подбора.



Ранее серб уже выступал в Евдиной лиге ВТБ — с 2010 по 2012 годы он играл в составе «Нижнего Новгорода», а в 2014 году успел поиграть в составе «Астаны».



В составе национальной сборной Сербии он становился серебряным призёром чемпионата Европы 2009 года.

Ранее краснодарский клуб узнал соперников по групповому этапу Еврокубка. Ими стали «Ховентуд», «Партизан», «Литкабелис», «Тренто», «Метрополитан», «Тюрк Телеком», «Гамбург», «Шленск» и «Андорра».