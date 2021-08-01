Майк Конли получит контракт на $ 60 млн на рынке свободных агентов
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Разыгрывающий Майк Конли продолжит выступать в «Юта Джаз» и подпишет контракт на три года с зарплатой 60 млн долларов, сообщает журналист Sports Illustrated Грант Эфсет на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на источники из лиги.
В прошлом сезоне 33-летний Конли впервые принял участие в Матча звёзд НБА. Разыгрывающий в среднем набирал 16,2 очка, 3,5 подбора, 6,0 передачи и 1,4 перехвата. «Юта» завершила регулярный чемпионат с лучшим результатом в лиге (52-20), но вылетела во втором раунде плей-офф по итогам серии с «Лос-Анджелес Клипперс».
Заинтересованность в сохранении Конли выражал лидер «Джаз» Донован Митчелл. Претендентами на опытного разыгрывающего назывались «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
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