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Стала известна судьба Криса Пола, отказавшегося от зарплаты $ 44,2 на следующий сезон

Стала известна судьба Криса Пола, отказавшегося от зарплаты $ 44,2 на следующий сезон
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Разыгрывающему Крису Полу «суждено» остаться в «Финикс Санз», сообщает Bleacher Report.

Ожидается, что «Санз» подпишут с Полом как минимум трёхлетний контракт на 90 млн долларов.

«Переход Пола из «Финикса» в другую команду, особенно в «Лейкерс», всегда казался маловероятным из-за сложностей, связанных с потолком зарплат, а также из-за давнего соперничества между «Санз» и «Лейкерс». Когда в 2012 году Стив Нэш перешёл в «Лейкерс», фронт-офис Роберта Сарвера потребовал, чтобы сделка была проведена по схеме «сайн-энд-трейд» и «Санз» получили два пика первого раунда драфта», – написал журналист Джеймс Фишер.

Пол перешёл в «Санз» в результате обмена из «Оклахома-Сити Тандер» в межсезонье-2020. Он помог «Финиксу» выйти в финал НБА, где команда уступила «Милуоки Бакс» (2-4). Крис решил отказаться от опции игрока на сезон-2021/2022 (44,2 миллиона долларов), чтобы получить долгосрочный контракт.

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