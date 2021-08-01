Кевин Лав отреагировал на резкий заявления в свой адрес из сборной США

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав в «сториз» своего «инстаграма» отреагировал на заявление генерального менеджера национальной команды США Джерри Коланджело. Ранее Джерри во время общения с журналистами сообщил о плохой форме Лава на сборах сборной.

«Пошли их к чёрту, но прости их», – написал Лав.



Лав не смог присоединиться к сборной США для участия в Олимпийских играх в Токио. Сообщалось, что игрок так и не смог восстановиться после травмы правой голени, из-за которой пропустил значительную часть сезона Национальной баскетбольной ассоциации.



Вчера, 31 июля, американские баскетболисты обыграли национальную команду Чехии в матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр и гарантировали себе участие в плей-офф турнира.