Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Словении по баскетболу обыграла Испанию и избежала встречи с США в плей-офф ОИ

Сборная Словении по баскетболу обыграла Испанию и избежала встречи с США в плей-офф ОИ
Комментарии

Сборная Словении обыграла национальную команду Испании в матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр в Токио — 95:87 (20:24, 21:20, 27:26, 27:17). Команды выступают в группе C. Обе команды вышли в плей-офф, словенцы при этом избежали встречи со сборной США.

Первая четверть завершилась с преимуществом испанских баскетболистов – 24:20. Во вторые десять минут немного сильнее оказались словенцы — 21:20. Третья четверть также завершилась победой словенской сборной в одно очко — 27:26. В заключительном игровом отрезке словенцы сумели сравнять счёт и выйти вперёд, доведя матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал игрок сборной Словении Влатко Чанчар, набравший 22 очка. В составе испанцев больше всех на счету Рики Рубио — (18).

Словения (3-0) вышла из группы C с первого места. Испания (2-1) стала второй, Аргентина (1-2) — третьей, Япония (0-3) — четвёртой. Франция, Австралия Словения и США стали сеяными командами при жеребьёвке плей-офф Олимпиады. Италия, Испания, Германия и Аргентина — несеяные. Жеребьёвка плей-офф олимпийского турнира по баскетболу состоится сегодня после пресс-конференции матча Словения — Испания.

Олимпийские игры (м). Группа C. 3-й тур
01 августа 2021, воскресенье. 11:20 МСК
Испания
Окончен
87 : 95
Словения
Испания: Рубио - 18, Абальде - 14, Льюль - 12, Фернандес - 12, Марк Газоль - 9, Пау Газоль - 8, Родригес - 5, Клавер - 4, Абринес - 3, Эрнангомес - 2, Гаруба Алари, Лопес-Аростеги
Словения: Чанчар - 19, Тоби - 16, Препелич - 15, Дончич - 12, Блажич - 10, Мурич - 8, Димец - 6, Зоран Драгич - 6, Николич - 3, Рупник, Хроват, Чебашек
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021