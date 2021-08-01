Сборная Словении по баскетболу обыграла Испанию и избежала встречи с США в плей-офф ОИ

Сборная Словении обыграла национальную команду Испании в матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр в Токио — 95:87 (20:24, 21:20, 27:26, 27:17). Команды выступают в группе C. Обе команды вышли в плей-офф, словенцы при этом избежали встречи со сборной США.
Первая четверть завершилась с преимуществом испанских баскетболистов – 24:20. Во вторые десять минут немного сильнее оказались словенцы — 21:20. Третья четверть также завершилась победой словенской сборной в одно очко — 27:26. В заключительном игровом отрезке словенцы сумели сравнять счёт и выйти вперёд, доведя матч до победы.
Самым результативным игроком встречи стал игрок сборной Словении Влатко Чанчар, набравший 22 очка. В составе испанцев больше всех на счету Рики Рубио — (18).
Словения (3-0) вышла из группы C с первого места. Испания (2-1) стала второй, Аргентина (1-2) — третьей, Япония (0-3) — четвёртой. Франция, Австралия Словения и США стали сеяными командами при жеребьёвке плей-офф Олимпиады. Италия, Испания, Германия и Аргентина — несеяные. Жеребьёвка плей-офф олимпийского турнира по баскетболу состоится сегодня после пресс-конференции матча Словения — Испания.
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