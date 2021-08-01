Леброн Джеймс резко оттолкнул болельщика, который хотел сделать с ним фото

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оттолкнул болельщика, захотевшего сделать с ним совместное фото. Это событие произошло на концерте американского певца Ашера.
На видеозаписи можно заметить, как к Леброну неожиданно приблизился фанат, который, вероятнее всего, изъявил желание сделать с ним фото. Леброну, однако, это идея не пришлась по душе, и он оттолкнул болельщика.
Леброн Джеймс оттолкнул болельщика на концерте Ашера:
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
- 1 августа 2021
-
14:44
-
14:23
-
13:26
-
13:15
-
11:39
-
10:35
-
09:18
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
01:03
-
00:02
- 31 июля 2021
-
22:59
-
21:57
-
20:48
-
19:56
-
19:30
-
18:54
-
17:55
-
16:42
-
16:15
-
15:18
-
14:31
-
13:06
-
11:56
-
10:23
-
10:08
-
09:42
-
09:28
-
08:10
-
08:06
-
08:01
-
00:53
- 30 июля 2021
-
23:59
-
23:03