Леброн Джеймс резко оттолкнул болельщика, который хотел сделать с ним фото

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оттолкнул болельщика, захотевшего сделать с ним совместное фото. Это событие произошло на концерте американского певца Ашера.

На видеозаписи можно заметить, как к Леброну неожиданно приблизился фанат, который, вероятнее всего, изъявил желание сделать с ним фото. Леброну, однако, это идея не пришлась по душе, и он оттолкнул болельщика.

Леброн Джеймс оттолкнул болельщика на концерте Ашера:

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.