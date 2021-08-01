Состоялась жеребьёвка плей-офф Олимпиады по баскетболу. США сыграют с Испанией
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Состоялась жеребьёвка стадии плей-офф олимпийского баскетбольного турнира среди мужских сборных.
Результаты жеребьёвки ОИ-2020, 1/4 финала
Баскетбол, мужчины. Токио
Франция – Италия
США – Испания
Словения – Германия
Австралия – Аргентина
Победитель матча Франция – Италия в 1/2 финала встретится с победителем противостояния Словения – Германия. Сборная США в случае прохода в следующую стадию соревнований сыграет с австралийцами или с аргентинцами.
Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы в плей-офф вышли по две лучшие команды. Кроме того, в четвертьфинале сыграют две лучшие сборные, занявшие третьи места в своих группах, — такими командами оказались сборные Германии и Аргентины.
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