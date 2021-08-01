В сборной Словении отреагировали на то, что Дончичу не хватило передачи до рекорда Белова

Защитник сборной Словении Яка Блажич прокомментировал свой промах в концовке матча с Испанией, который не позволил Луке Дончичу повторить достижение Александра Белова.

«Я не знал про рекорд. Мне очень жаль. Я знаю, что он не будет винить меня, но мне всё равно обидно за мой промах. Иногда такое случается. Ему ещё представится шанс на покорение этого рекорда. Лука — наш лидер, каждый выполняет свою роль, чтобы помочь ему. Задачей-минимум на этом турнире был выход в четвертьфинал, и эту задачу мы выполнили во втором туре. Сегодня у нас была игра за более лёгкий посев. Это был странный матч.

Вся сборная Испании сосредоточилась на защите под кольцом. У нас было много открытых бросков, но мы их не реализовали. Несмотря на все трудности, мы показали свой характер и с надеждой ждём четвертьфинала» — приводит слова Яки Блажича MozzartSport.

В матче с командой Испании Лука набрал 12 очков, совершил 14 подборов и отдал 9 передач. Дончичу не хватило одной передачи до трипл-дабла. Лука мог стать третьим баскетболистом в истории Олимпийских игр, который оформлял трипл-дабл. Ранее это делали только Александр Белов (СССР, 1976) и Леброн Джеймс (США, 2012).