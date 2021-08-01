В сборной Словении отреагировали на то, что Дончичу не хватило передачи до рекорда Белова

Защитник сборной Словении Яка Блажич прокомментировал свой промах в концовке матча с Испанией, который не позволил Луке Дончичу повторить достижение Александра Белова.
«Я не знал про рекорд. Мне очень жаль. Я знаю, что он не будет винить меня, но мне всё равно обидно за мой промах. Иногда такое случается. Ему ещё представится шанс на покорение этого рекорда. Лука — наш лидер, каждый выполняет свою роль, чтобы помочь ему. Задачей-минимум на этом турнире был выход в четвертьфинал, и эту задачу мы выполнили во втором туре. Сегодня у нас была игра за более лёгкий посев. Это был странный матч.
Вся сборная Испании сосредоточилась на защите под кольцом. У нас было много открытых бросков, но мы их не реализовали. Несмотря на все трудности, мы показали свой характер и с надеждой ждём четвертьфинала» — приводит слова Яки Блажича MozzartSport.
В матче с командой Испании Лука набрал 12 очков, совершил 14 подборов и отдал 9 передач. Дончичу не хватило одной передачи до трипл-дабла. Лука мог стать третьим баскетболистом в истории Олимпийских игр, который оформлял трипл-дабл. Ранее это делали только Александр Белов (СССР, 1976) и Леброн Джеймс (США, 2012).
- 1 августа 2021
-
17:31
-
17:10
-
16:09
-
14:44
-
14:23
-
13:26
-
13:15
-
11:39
-
10:35
-
09:18
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
01:03
-
00:02
- 31 июля 2021
-
22:59
-
21:57
-
20:48
-
19:56
-
19:30
-
18:54
-
17:55
-
16:42
-
16:15
-
15:18
-
14:31
-
13:06
-
11:56
-
10:23
-
10:08
-
09:42
-
09:28
-
08:10
-
08:06
-
08:01