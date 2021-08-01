Рики Рубио назвал условие, при котором сборная США представляет опасность

Рики Рубио рассказал в каком случае сборная США будет представлять опасность в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Они опасны если играют в командный баскетбол», — приводит слова Рубио NBC Sports.

Сегодня, 1 августа, в последнем матче группового этапа сборная Испании уступила словенцам. Таким образом, испанская сборная вошла в число несеяных, из-за чего попала на американскую сборную в четвертьфинале.

Сборная Испании в случае прохода в следующую стадию соревнований сыграет с австралийцами или с аргентинцами. Вторую полуфинальную пару составят победители матчей Франция – Италия и Словения — Германия.

Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы в плей-офф вышли по две лучшие команды. Кроме того, в четвертьфинале сыграют две лучшие сборные, занявшие третьи места в своих группах. Ими стали сборные Германии и Аргентины.