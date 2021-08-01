Игроки мужской и женской сборных России 3х3 станут заслуженными мастерами спорта

Все восемь игроков мужской и женской сборных по баскетболу 3х3 на ОИ-2020 в Токио (Япония) получат звания «Заслуженный мастер спорта России». Приказ о присвоении званий подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным.

На Олимпиаде в Токио обе сборные завоевали серебряные медали. Мужская сборная проиграла в финале сборной Латвии со счётом 18:21. Женская сборная потерпела поражение в матче с американской сборной со счётом 15:18.

В составе мужской сборной выступали: Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров. Женскую команду представляли Юлия Козик, Анастасия Логунова, а также Евгения и Ольга Фролкины.

Олимпийские игры 2020 стали дебютными для баскетбола 3х3 в олимпийской программе. Сборные России по классическому баскетболу не смогли отобраться на Олимпиаду в Токио.