Игроки мужской и женской сборных России 3х3 станут заслуженными мастерами спорта

Все восемь игроков мужской и женской сборных по баскетболу 3х3 на ОИ-2020 в Токио (Япония) получат звания «Заслуженный мастер спорта России». Приказ о присвоении званий подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным.
На Олимпиаде в Токио обе сборные завоевали серебряные медали. Мужская сборная проиграла в финале сборной Латвии со счётом 18:21. Женская сборная потерпела поражение в матче с американской сборной со счётом 15:18.
В составе мужской сборной выступали: Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров. Женскую команду представляли Юлия Козик, Анастасия Логунова, а также Евгения и Ольга Фролкины.
Олимпийские игры 2020 стали дебютными для баскетбола 3х3 в олимпийской программе. Сборные России по классическому баскетболу не смогли отобраться на Олимпиаду в Токио.
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