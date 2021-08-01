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Яннис Адетокунбо назвал двух игроков, которые могут стать новым лицом НБА

Яннис Адетокунбо назвал двух игроков, которые могут стать новым лицом НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, как относится к тому, что после чемпионского сезона он может стать новым лицом НБА.

«Меня не волнует, буду я лицом лиги или нет. Кевин Дюрант или Джеймс Харден могут занять это место», — приводит слова греческого игрока Essentially Sports.

В минувшем сезоне «Милуоки Бакс» стали чемпионами НБА. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году.

Таким образом, «Милуоки» оформил второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).

В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги. Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.

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