Кавай Леонард вышел из контракта с «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард решил отказаться от опции игрока на $ 36 млн и выйти на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Ожидается, что Леонард подпишет новый контракт с «Клипперс» и не будет переходить в другой клуб. Леонард в это межсезонье может подписать 4-летний контракт на $ 176,2 млн или заключить соглашение на один сезон, чтобы в 2022 году претендовать на 5-летнее продление на сумму $ 235 млн. Другие клубы-претенденты не могут предложить ему столь высокую зарплату.
В июле Леонард перенёс операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки колена, который получил по ходу плей-офф НБА. В 52 матчах регулярного чемпионата форвард в среднем набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.
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