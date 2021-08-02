Крис Пол отказался от контракта на $ 44,2 млн за следующий сезон
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол отказался от опции продления контракта на последний сезон, за который мог получить $ 44 млн, и стал свободным агентом, сообщает ESPN.
Пол и «Финикс» намерены обсудить продление контракта в понедельник сразу после открытия рынка свободных агентов НБА. Крис рассчитывает заключить новый долгосрочный контракт, пойдя на урезание среднегодовой зарплаты. По данным инсайдеров, это может быть сделка на 3 года на общую сумму $ 90 млн.
В прошлом сезоне Пол впервые за 16 лет карьеры в НБА добрался до финальной серии. Он набирал 16,4 очка, 8,9 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру. «Финикс» не смог выиграть титул, проиграв серию с «Милуоки Бакс» (2-4).
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