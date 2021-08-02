«Оклахома» приняла решение по Святославу Михайлюку при выходе на рынок

«Оклахома-Сити Тандер» сделала квалификационное предложение атакующему защитнику Святославу Михайлюку, сообщает Hoops Rumors.
Михайлюк стал ограниченно свободным агентом. Квалификационное предложение 24-летнего баскетболиста составляет $ 2,08 млн. Если Святослав примет это предложение, следующим летом он сможет стать неограниченным свободным агентом. Скорее всего, Михайлюк не будет его подписывать и попробует получить более крупный контракт на рынке свободных агентов. «Оклахома-Сити» будет иметь возможность сопоставить любое предложение по Михайлюку от другого клуба.
В прошлом сезоне Михайлюк провёл 30 матчей в составе «Тандер» и в среднем набирал 10,3 очка и 3,0 подбора. Святослав перешёл в «Оклахома-Сити» в результате обмена на Хамиду Диалло из «Детройт Пистонс» перед дедлайном НБА.
- 2 августа 2021
-
07:49
-
07:44
-
07:39
-
00:32
- 1 августа 2021
-
23:42
-
22:47
-
22:00
-
21:33
-
20:28
-
19:25
-
18:20
-
17:44
-
17:31
-
17:10
-
16:09
-
14:44
-
14:23
-
13:26
-
13:15
-
11:39
-
10:35
-
09:18
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
01:03
-
00:02
- 31 июля 2021
-
22:59
-
21:57
-
20:48
-
19:56
-
19:30
-
18:54
-
17:55
-
16:42