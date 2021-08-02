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«Оклахома» приняла решение по Святославу Михайлюку при выходе на рынок

«Оклахома» приняла решение по Святославу Михайлюку при выходе на рынок
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«Оклахома-Сити Тандер» сделала квалификационное предложение атакующему защитнику Святославу Михайлюку, сообщает Hoops Rumors.

Михайлюк стал ограниченно свободным агентом. Квалификационное предложение 24-летнего баскетболиста составляет $ 2,08 млн. Если Святослав примет это предложение, следующим летом он сможет стать неограниченным свободным агентом. Скорее всего, Михайлюк не будет его подписывать и попробует получить более крупный контракт на рынке свободных агентов. «Оклахома-Сити» будет иметь возможность сопоставить любое предложение по Михайлюку от другого клуба.

В прошлом сезоне Михайлюк провёл 30 матчей в составе «Тандер» и в среднем набирал 10,3 очка и 3,0 подбора. Святослав перешёл в «Оклахома-Сити» в результате обмена на Хамиду Диалло из «Детройт Пистонс» перед дедлайном НБА.

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