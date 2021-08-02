Леонард выбрал линию поведения на рынке после отказа от $ 36 млн в контракте с «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард склоняется к подписанию нового контракта с клубом. Однако, несмотря на это, игрок готов выслушать предложения от других команд, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.

Ранее Кавай Леонард решил отказаться от опции игрока на $ 36 млн и вышел на рынок свободных агентов. В лиге ожидают, что Леонард подпишет новый контракт с «Клипперс» и не будет переходить в другой клуб.

Леонард в это межсезонье может подписать 4-летний контракт на $ 176,2 млн или заключить соглашение на один сезон, чтобы в 2022 году претендовать на 5-летнее продление на сумму $ 235 млн.

Другие клубы-претенденты не могут предложить ему столь высокую зарплату. В июле Леонард перенёс операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки колена, который получил по ходу плей-офф НБА. В 52 матчах регулярного чемпионата форвард в среднем набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.