«Лейкерс» выбрали четыре новые трансферные цели на рынке

«Лос-Анджелес Лейкерс» уже определились с приоритетными трансферными целями на межсезонье. «Главной задачей клуба на межсезонье является поиск качественных снайперов. Патрик Миллз — наиболее вероятный трансфер, он будет полезен для «скамейки». Ещё одним кандидатом на усиление является Уэйн Эллингтон из «Пистонс». Ветераны Тревор Ариза и Андре Игуодала также являются возможными кандидатами для усиления «Лейкерс», — сообщает LA Times.

Ранее клуб из Лос-Анджелеса уже предпринял первые ходы по усилению состава. «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021. В прошедшем сезоне «Лейкерс» вышли в плей-офф с седьмого места, после чего проиграли в первом раунде «Финикс Санз».