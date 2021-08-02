У Кайла Кузмы украли автомобиль. Злоумышленник попал в аварию во время погони

Автомобиль Chevrolet Tahoe, принадлежавший форварду «Вашингтон Уизардс» Кайлу Кузме, был похищен в Лос-Анджелесе в ночь с 31 июля на 1 августа, сообщает TMZ. Злоумышленник вскоре оказался под преследованием полиции.

Во время погони пострадал полицейский, который столкнулся с похитителем. Сейчас он находится в медицинском учреждении с небольшими травмами.

Сам похититель в итоге также попал в аварию, врезавшись в ворота школы. Он повредил ногу, был задержан и отправлен в медицинское учреждение.

Стоит напомнить, в нынешнее межсезонье Кайл Кузма перебрался в «Вашингтон Уизардс» в результате обмена. «Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука на пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.