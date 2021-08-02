Топ-свободные агенты хотят перейти в «Лейкерс» с урезанием зарплаты после обмена Уэстбрука
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Обмен Рассела Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс» сделал клуб более привлекательным вариантом продолжения карьеры для свободных агентов, об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на источники в лиге.
Такие игроки, как Демар Дерозан, Руди Гэй и Кармело Энтони, могут пойти на понижение зарплаты, чтобы побороться за чемпионство с «Лейкерс».
Рассел Уэстбрук перешёл в клуб из Лос-Анджелеса нынешним летом. «Вашингтон Уизардс» получил в обмен Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021. Напомним, в прошедшем сезоне «Лейкерс» заняли седьмую строчку в конференции по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф клуб уступил будущему финалисту лиги «Финикс Санз».
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