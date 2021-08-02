Медалистка ОИ Ольга Фролкина рассказала, как японцы относились к российским спортсменам

Серебряная медалитска ОИ-2020, баскетболистка сборной России 3х3 Ольга Фролкина поделилась своими впечатлениями о Токио (Япония) и местных жителях.

«Мы смотрели город только из транспорта — из автобуса или машины. Очень красивая страна, очень добрые люди. Нам реально очень понравилось. Потому что японцы очень отзывчивые и делают всё, о чем мы просим. Всё было очень круто», — цитируют Фролкину «Известия».

На Олимпиаде в Токио обе российские сборные завоевали серебряные медали. Женская команда потерпела поражение в матче с американской сборной со счётом 15:18. Мужская сборная в финале проиграла сборной Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры — 2020 стали для баскетбола 3х3 дебютными в олимпийской программе.