Медалистка ОИ Ольга Фролкина рассказала, как японцы относились к российским спортсменам
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Серебряная медалитска ОИ-2020, баскетболистка сборной России 3х3 Ольга Фролкина поделилась своими впечатлениями о Токио (Япония) и местных жителях.
«Мы смотрели город только из транспорта — из автобуса или машины. Очень красивая страна, очень добрые люди. Нам реально очень понравилось. Потому что японцы очень отзывчивые и делают всё, о чем мы просим. Всё было очень круто», — цитируют Фролкину «Известия».
На Олимпиаде в Токио обе российские сборные завоевали серебряные медали. Женская команда потерпела поражение в матче с американской сборной со счётом 15:18. Мужская сборная в финале проиграла сборной Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры — 2020 стали для баскетбола 3х3 дебютными в олимпийской программе.
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