«Бруклин» не сделал предложение Майку Джеймсу. У игрока осталось 2 года контракта с ЦСКА

«Бруклин Нетс» не стали делать квалификационное предложение Майку Джеймсу. Теперь игрок станет неограниченно свободным агентом в НБА, об этом сообщил инсайдер Майкл Скотто в своём «твиттере».

Джеймс получил разрешение от ЦСКА на выступление в НБА до конца сезона. Американец был отстранён из-за конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом.

У Майка действующий контракт с московским клубом до 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате НБА Джеймс провёл за «Бруклин» 13 матчей. Игрок набирал 7,7 очка, 2,5 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру. В плей-офф игровое время игрока сократилось почти в два раза. В матчах навылет игрок набирал в среднем 3,7 очка, 1,3 передачи и 1,8 подбора.