«Лейкерс» могут подписать одного из лучших атакующих защитников НБА на минималку

«Лос-Анджелес Лейкерс» могут подписать двукратного участника Матча звёзд НБА Виктора Оладипо. Контракт бывшего игрока «Майами Хит» предположительно будет минимальным, а срок контракта составит один год. Об этом сообщил инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

За последние 28 месяцев Оладипо перенёс две операции по восстановлению правого сухожилия четырёхглавой мышцы бедра. Как ожидаетсяЮ проблемы со здоровьем создадут проблемы для 29-летнего игрока при заключении нового контракта.

В 33 матчах минувшего сезона НБА в составе «Хьюстон Рокетс», «Индианы Пэйсерс» и «Майами» Оладипо набирал 19,8 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру. Вскоре после обмена в «Хит» Виктор получил травму, из-за чего больше не играл.